Сеул, , 12:52 — REGNUM В связи с распространением коронавируса 2019-nCoV по всему миру многие банки, исследовательские центры и институты понижают свои прогнозы темпов экономического роста Южной Кореи на 2020 год, сообщает Bloomberg.

Многие эксперты полагают, что в текущем году темпы роста экономики Южной Кореи составят 2,1%, что на 0,2% ниже по сравнению с прогнозами, сделанными в январе текущего года.

Аналитики Oxford Economic понизили прогноз темпов экономического роста страны с 2,2% до 2%, а Capital Economics — с 2,5%, до 1,5%.

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Специалисты отмечают, что коронавирус также может отразиться и на экспорта и инвестициях. Представители Oxford Economic предполагают, что темпы роста экспорта Южной Кореи в текущем году может составить лишь 0,5%, а темпы роста инвестиций — 1,9%.