Москва, , 12:47 — REGNUM Нефть среди финансовых активов выступает едва ли не главным «пострадавшим» от китайского коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Новый коронавирус уже привёл к сокращению спроса на чёрное золото в Китае примерно на 20% и на 3% по всему миру, по сообщениям Bloomberg. При этом цена Brent с 20 января упала на 18%, с $66 до $54, с «опережением».

Однако сейчас падение цены приостановилось, во многом из-за такой «перепроданности» и вследствие обсуждаемого решения стран-экспортёров о дополнительном снижении добычи.

Кроме того, темпы распространения коронавируса уменьшились, о чём заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В течение дня 10 февраля не ожидается значимых событий, резко влияющих на рынок. В таких условиях наиболее вероятно сохранение котировок в пределах сложившегося узкого диапазона $53,70—54,80», — считает эксперт.

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