Уфа, , 12:51 — REGNUM Более одного млрд рублей получит Башкирия на развитие системы социальных контрактов. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, за предыдущие шесть лет в Башкирии на эти цели были направлены 280 млн рублей. При этом было заключено 6728 социальных контрактов. 98 процентов контрактов было заключено на ведение личного подсобного хозяйства, а два процента контрактов были заключены на организацию предпринимательской деятельности.

Отмечается, что в текущем году Башкирия вошла в число пилотных субъектов по повышению реальных доходов населения и снижению уровня бедности в два раза.

В рамках данного проекта, который рассчитан до 2024 года, республике будет выделяться ежегодно 375 млн рублей из федерального бюджета, а 51 млн рублей выделят из бюджета республики.

Напомним, что социальный контракт является соглашением между гражданином и центром социальной поддержки населения Башкирии. Подписав документ, гражданин получает адресную социальную помощь в размере ста тысяч рублей. При этом гражданин обязуется реализовать мероприятия, которые предусмотрены программой социальной адаптации.

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