Лондон, 10 февраля 2020, 12:44 — REGNUM Британский аукционный дом Girardo & Co выставит на продажу уникальный гоночный автомобиль Ferrari 412 T2 — первый Ferrari Михаэля Шумахера. Об этом сообщается на сайте компании.

Ferrari 412 T2
Ferrari 412 T2
Girardo.com

На этом болиде Шумахер проходил тестовые заезды после того, как перешёл из команды Benetton в Ferrari в 1995 году. Уже тогда гонщик был двукратным чемпионом мира в «королевских автогонках». Кроме как в тестовых заездов выставленный на торги Ferrari принимал участия в Гран-при Канады и других гонках.

Ferrari 412 T2 сменил четырех владельцев. Последний хозяин болида недавно полностью отреставрировал его для участия в гонках среди классических автомобилей.

Начальная стоимость гоночного автомобиля пока не сообщается, но ожидается, что за него можно выручить порядка 5 млн долларов.

Ранее аукционный дом Girardo & Co выставил на торги коллекцию гоночных машин Lancia. Их общая стоимость составляет $7,5 млн.

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