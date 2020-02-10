Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM Министерство здравоохранения Ростовской области закупит три аппарата, направленных на предотвращение смертельных случаев из-за заболевания коронавирусом. Медтехнику получат две больницы в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Быковская.

«Министерство здравоохранения закупает два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации лёгких (ЭКМО) для областной клинической больницы №2. Также губернатор области поручил администрации Ростова-на-Дону приобрести ещё один такой аппарат для центральной городской больницы №1», — сказала Быковская.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в настоящее время нет ни одного подтверждённого случая коронавирусной инфекции. Донские специалисты обследуют более 200 человек — потенциальных носителей вируса 2019-nCoV.

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