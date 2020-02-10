Москва, , 12:36 — REGNUM Возможная продажа доли ЦБ РФ в активах Сбербанка правительству России выглядит как абсолютно техническая мера перекладывания Сбербанка из одного кармана государства в другой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«За сколько Сбербанк будет передан правительству РФ? Речь идёт о том, что деньги бюджета, которые там накоплены, 15,3 трлн рублей, пойдут не на благо общества, а на реализацию абсолютно технической меры по перекладыванию Сбербанка из одного кармана государства в другой карман, — сказал Делягин. — Но деньги будут переданы из федерального бюджета Банку России. А Банк России может эти деньги признать избыточными и просто их стерилизовать, ликвидировать как таковые».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Делягина, граждане РФ проиграют, если Сбербанк станет полностью частной организацией.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане РФ проиграют, если Сбербанк станет полностью частным – Делягин