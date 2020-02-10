Москва, 10 февраля 2020, 12:36 — REGNUM Возможная продажа доли ЦБ РФ в активах Сбербанка правительству России выглядит как абсолютно техническая мера перекладывания Сбербанка из одного кармана государства в другой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Делягина, граждане РФ проиграют, если Сбербанк станет полностью частной организацией.
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