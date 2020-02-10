Пермь, , 12:27 — REGNUM В пермском крае за 2019 год судебные приставы взыскали с должников более 4,7 млрд рублей, что превышает показатель 2018 года на 15%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

В структуре взысканных платежей основную часть занимают долги по налогам — более 3,2 млрд рублей. Штрафов за год взыскано 605 млн рублей, иных платежей — почти 130 млн рублей.

Самым крупным объемом, который взыскали в 2019 году с физлица, стала сумма в 3,2 млн рублей. Среди юридических лиц лидирует АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», с которого взыскано 23,5 млн рублей налогов.