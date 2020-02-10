Ярославль, , 12:24 — REGNUM ГП ЯО «Северный водоканал» стало участником федерального проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях», который является частью общего национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Дополнительное обучение руководящего состава, начальников подразделений и работников предприятия позволит улучшить производительность труда, сократив при этом время и вложения.

Северный водоканал Vodarybinsk.ru

О деталях проекта корреспонденту РЕ рассказал генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Станислав Маклаков:

«Осенью 2019 года мы приняли решение участвовать в данном Нацпроекте. Мы отправили заявку и прошли процедуру отбора. В рамках проекта в 2019 году были заключены соглашения с областным Центром занятости населения. На профессиональную переподготовку и повышение квалификации за счёт субсидии Нацпроекта были направлены 180 человек.»

Станислав Маклаков Vodarybinsk.ru

Реализация Нацпроекта проходит в несколько этапов. Два первых «Северный водоканал» успешно прошел: регистрация и обучение руководящего состава предприятия на базе Ярославского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Учились бережливому производству. Не только слушали лекции, но и защищали проекты об уменьшении затрат на производственные процессы на базе уже существующих производственных процессов на предприятии. По окончании обучения руководители уже чётко увидели, где можно внедрить полученные знания», — рассказал Станислав Маклаков.

О специфике применения полученных знаний на конкретном предприятии руководителям и специалистам «Северного водоканала» расскажут на стратегической сессии, которая пройдет на базе Нижегородского водоканала.

«Там дадут инструмент, каким образом сократить технологические потери на участках. Дадут примерную модель, которую можно будет внедрять на конкретных площадках водоканала.»

Процесс реализации проекта предполагает создание группы так называемых «тренеров. Будет обучен «тренер» предприятия, который станет связующим звеном между руководителями подразделений и тренерами проекта. Владея всей дорожной картой проекта, он самостоятельно сможет обучать таких же «тренеров» на каждой площадке предприятия.

По словам Станислава Маклакова, проект, практическая часть которого стартует в марте — начале апреля 2020 года, рассчитан на несколько лет. Распоряжением руководителя водоканала создана рабочая группа по отраслям, которая раз в месяц будет отчитываться перед руководителями проекта.

Помогать в реализации проекта на площадках будет эксперт АНО «Федеральный центр компетенции в сфере производительности труда».

«Он будет присутствовать на площадках предприятия четыре раза в неделю на протяжении всей практической части проекта. Эксперт будет диагностировать процесс труда на площадках, и подсказывать специалистам водоканала, где и его можно упростить, сделать более бережливым и менее затратными по времени и по средствам», — пояснил Станислав Маклаков.

Обучение пройдут не только руководители площадок головного офиса «Северного водоканала» в Рыбинске. Учиться новому и внедрять это на своих площадках будут и руководители производственно-технических подразделений (ПТП) в одиннадцати районах области, которые обслуживает предприятие.

«В районах особенно необходимо учить людей. Ведь в головном офисе Рыбинска и на его площадках обучение и совершенствование мастерства специалистов ведется на постоянной основе уже давно. А вот в ПТП — состав вновь сформировавшийся. Необходимо, чтоб и там специалисты не отставали и имели возможность следить за совершенствованием трудовых процессов и внедрять новинки у себя. Работы в районах очень много, районы сложные. И мы понимаем, что чем образованнее будут наши специалисты в них, тем быстрее мы сможем вывести водопроводно-канализационное хозяйство в отдаленных районах области на новый уровень. Наша цель: улучшение качества предоставляемых услуг, которое непременно должен ощутить на себе наш потребитель», — заявил Станислав Маклаков.

Руководитель одного из крупнейших предприятий Ярославской области уверен, что участие в национальном проекте позволит повысить производительность труда, сократить издержки производства и, что немаловажно, даст мотивацию работникам для самосовершенствования. Ведь, когда человек получает новые знания — у него растут крылья, появляется огромный стимул не стоять на месте, а двигаться вперёд.