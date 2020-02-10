Ярославль, 10 февраля 2020, 12:24 — REGNUM ГП ЯО «Северный водоканал» стало участником федерального проекта «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях», который является частью общего национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Дополнительное обучение руководящего состава, начальников подразделений и работников предприятия позволит улучшить производительность труда, сократив при этом время и вложения.
О деталях проекта корреспонденту РЕ рассказал генеральный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Станислав Маклаков:
Реализация Нацпроекта проходит в несколько этапов. Два первых «Северный водоканал» успешно прошел: регистрация и обучение руководящего состава предприятия на базе Ярославского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
О специфике применения полученных знаний на конкретном предприятии руководителям и специалистам «Северного водоканала» расскажут на стратегической сессии, которая пройдет на базе Нижегородского водоканала.
Процесс реализации проекта предполагает создание группы так называемых «тренеров. Будет обучен «тренер» предприятия, который станет связующим звеном между руководителями подразделений и тренерами проекта. Владея всей дорожной картой проекта, он самостоятельно сможет обучать таких же «тренеров» на каждой площадке предприятия.
По словам Станислава Маклакова, проект, практическая часть которого стартует в марте — начале апреля 2020 года, рассчитан на несколько лет. Распоряжением руководителя водоканала создана рабочая группа по отраслям, которая раз в месяц будет отчитываться перед руководителями проекта.
Помогать в реализации проекта на площадках будет эксперт АНО «Федеральный центр компетенции в сфере производительности труда».
Обучение пройдут не только руководители площадок головного офиса «Северного водоканала» в Рыбинске. Учиться новому и внедрять это на своих площадках будут и руководители производственно-технических подразделений (ПТП) в одиннадцати районах области, которые обслуживает предприятие.
Руководитель одного из крупнейших предприятий Ярославской области уверен, что участие в национальном проекте позволит повысить производительность труда, сократить издержки производства и, что немаловажно, даст мотивацию работникам для самосовершенствования. Ведь, когда человек получает новые знания — у него растут крылья, появляется огромный стимул не стоять на месте, а двигаться вперёд.