Москва, , 12:22 — REGNUM На сегодняшний день граждане РФ понимают, что государство не даст Сбербанку обанкротиться, но ситуация может измениться, если эта кредитная организация станет частной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Население проиграет от приватизации Сбербанка, потому что сейчас все понимают, что Сбербанк — это некая тихая гавань, потому что государство не может допустить его банкротства, — сказал Делягин. — А если Сбербанк будет частным, то, во-первых, частная монополия на порядок страшнее государственной, что нам наглядно доказал Чубайс на примере электроэнергетики. С другой стороны, что мешает частному владельцу вывезти капитал за границу и обанкротить банк, как это делалось многократно?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка.

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