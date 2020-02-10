Москва, 10 февраля 2020, 12:22 — REGNUM На сегодняшний день граждане РФ понимают, что государство не даст Сбербанку обанкротиться, но ситуация может измениться, если эта кредитная организация станет частной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка.
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