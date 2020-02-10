Воронеж, , 12:21 — REGNUM Компания Wildberries рассматривает возможность строительства в Воронежской области собственного логистического центра. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба правительства региона.

«Власти Воронежской области вместе Wildberries начали работу над инвестпроектом. Один из крупнейших интернет-магазинов с годовым оборотом более 220 млрд рублей может построить в регионе свой логистический центр», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале пресс-службы облправительства.

Российский международный интернет-магазин Wildberries специализируется на продаже одежд, обуви, аксессуаров товаров для дома и прочего и входит в число крупнейших интернет-магазинов в РФ. В 2018 году оборот компании составил 118,7 млрд рублей.