Мурманск, , 12:18 — REGNUM Арбитраж Мурманской области прекратил производству по затяжному банкротному спору ПАО «Мурманское морское пароходство». Последнему кредитору — московской компании было отказано во введении наблюдения в феврале 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Урал Логистика» во введении наблюдения в отношении акционерного общества «Мурманское морское пароходство». Оставить заявление общества с ограниченной ответственностью «Урал Логистика» без рассмотрения», — отмечается в результативной части решения.

Все остальные претензии кредиторов также были отклонены ранее. Спор длился с апреля 2019 года.

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Проблемы пароходства между тем не закончились. Напомним, претензии к ПАО отдельными исками выставил Сбербанк. Сумма первого иска, рассмотрение которого отложено до 7 апреля 2020 года, превышает 415 млн рублей. Соответчиками, помимо пароходства, проходят его акционер — ООО «Финансирование и развитие морского судоходства» и ООО «Трест Мурманскморстрой». Также на 25 марта 2020 года запланировано заседание по иску Сбербанка об обращении взыскания на заложенное имущество. Среди ответчиков, кроме пароходства, ООО «Финансирование и развитие морского судоходства», ОАО «Северное морское пароходство» и Aurora Holdings Limited.

Также судом не рассмотрен самый крупный иск того же банка — на 2,28 млрд рублей. Ответчик — пароходство и его основной акционер. Слушания отложены на 4 марта 2020 года.

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