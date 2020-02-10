Москва, , 12:13 — REGNUM Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможный переход активов Банка России в Сбербанке к министерству финансов РФ.

«Дело в том, что у правительства РФ и у Банка России совершенно разное отношение к собственности, — призвал не забывать Делягин. — Для Банка России собственность государственных банков — это непосредственный инструмент влияния на банковскую систему и макроэкономическую политику, и Банк России заинтересован в том, чтобы крупные банки были государственными. Именно поэтому у нас из 11 крупнейших банков 10 находятся в государственной собственности. А для правительства государственная собственность — это обуза. Это то, чем нужно управлять, принимать содержательные решения. А чиновники нового поколения ничего ни о чём не знают. И для них это просто головная боль и ничего больше. Поэтому правительство стремится к приватизации».

И, как подчеркнул Делягин, предполагаемая передача Сбербанка правительству выглядит как первый шаг к его приватизации, что будет катастрофой. Это, по мнению экономиста, будет означать, что деньги России ей не принадлежат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Делягина, с формальной точки зрения передача активов Сбербанка правительству РФ выглядит правильно.

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