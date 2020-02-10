Москва, 10 февраля 2020, 12:13 — REGNUM Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя возможный переход активов Банка России в Сбербанке к министерству финансов РФ.
И, как подчеркнул Делягин, предполагаемая передача Сбербанка правительству выглядит как первый шаг к его приватизации, что будет катастрофой. Это, по мнению экономиста, будет означать, что деньги России ей не принадлежат.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Делягина, с формальной точки зрения передача активов Сбербанка правительству РФ выглядит правильно.
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