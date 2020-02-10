Вильнюс, , 12:11 — REGNUM Заказчики товаров из популярных китайских интернет-магазинов в Литве должны набраться терпения и не рассчитывать на оперативное получение посылок, пишет сегодня, 10 января, литовское агентство BNS, которое приводит комментарии представителей литовской почты Lietuvos paštas.

Причиной названы сбои в работе логистических складов в Китае из-за коронавируса и нарушения воздушного сообщения. Поток посылок из Китая составляет 64% оборота всей почты Литвы.

Потери несёт и предприятий Oro navigacija («Гражданская навигация»), которая обслуживает все транзитные перелёты через Литву. Число транзитных полётов в Китай из Европы через литовское воздушное пространство в начале февраля рухнуло на 43%.