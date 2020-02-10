Вильнюс, , 12:10 — REGNUM Порядка 14 тыс. домохозяйств в Литве в ночь на 10 февраля, остались без электроэнергии из-за обрывов ЛЭП, на территории всей Литвы спасатели и пожарные получали сообщения о поваленных деревьях, которые перекрыли дороги или оборвали линии электропередач, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным департамента противопожарной безопасности и спасения при МВД Литвы, ночью для расчистки мест, где ветер валил деревья, экипажи выезжали около 30 раз. Сведений о пострадавших людях или испорченном имуществе пока не поступало.

Из-за шквального ветра закрыт проход в порт Клайпеды, суда жду разрешения войти в Балтийском море.