Ростов-на-Дону, , 12:07 — REGNUM Система образования Ростова-на-Дону переживает острую проблему старения кадров. На это обратила внимание начальник городского управления образования Виктория Чернышова.

«Лишь 26% — это педагоги до 35 лет. В 2019 году ростовские вузы окончили почти 2 тыс. выпускников педагогических специальностей. И всего 132 молодых педагога продолжили работу в общеобразовательных учреждениях города», — отметила чиновница.

Вместе с тем привлекать молодых специалистов в школы уже начали. В частности, выпускникам Южного федерального университета предоставили служебное жильё. На недостаточном уровне пока находятся зарплаты педагогов.

ИА REGNUM напоминает, что профессия учителя была включена в перечень наиболее востребованных рабочих специальностей на Дону. В настоящее время в Ростовской области требуется 684 учителя.