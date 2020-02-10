Москва, , 12:08 — REGNUM По итогам первого месяца 2020 года на российском авторынке было продано 5945 новых автомобилей чешской марки Skoda. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

За январь 2020 года реализация автомобилей Skoda выросла на 7% по сравнению с январем 2019 года. Такой результат продаж обеспечил чешскому бренду седьмую строчку в марочном рейтинге среди всех автокомпаний в России. А доля марки на российском авторынке составила 5,8%, увеличившись на несколько пунктов по сравнению с прошлым годом.

Лидирует по продажам среди моделей Skoda в январе лифтбек Rapid. В прошлом месяце обладателями этого автомобиля стали 2040 жителей России. Однако по сравнению с январем 2019 года реализация Rapid упала на 19%.

Напомним, в 2019 году продажи автомобилей Skoda на авторынке России выросли на 8,8%. Всего было реализовано 88 609 автомобилей чешской марки.

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