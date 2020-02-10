Киев, , 12:04 — REGNUM Политическое руководство Украины вскоре может оказаться под «жёстким прессом» новых требований со стороны своих «американских доброжелателей» по вопросу перспектив атомной энергетики в стране, заявил сегодня, 10 февраля, политический эксперт Владимир Грановский.

Специалист напоминает, что в условиях «энергетического голода» атомная энергетика выполняет важную функцию «компенсатора» неэкономических мер, которые Украина предпринимает при закупке угля и газа.

«Не лишним будет напомнить, что атомные станции являются своего рода «живым колпаком», который пассивно препятствуют гипотетическим сценариям разворачивания на территории страны полноценных военных действий», — заявил также Грановский.

ИА REGNUM напоминает, что 7 февраля исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» (оператор всех АЭС Украины) Павел Павлишин заявил, что Украина планирует перейти от строительства больших блоков АЭС к так называемым малым модульным реакторам.

«Вы видите, как развивается «зеленая» энергетика — эти мощности вводятся очень большими темпами. Нужны мощности, которые их компенсируют, — маневренные мощности. Поэтому мы сегодня планируем переориентироваться на строительство малых модульных реакторов, которые имеют возможности маневрировать», — сказал, в частности, чиновник.

В начале февраля соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, член Совета по инновациям при премьер-министре Игорь Тынный заявил, что на сегодня 15 работающих реакторов четырех украинских АЭС изношены уже на 80%, а на их полное выведение из строя государству может понадобиться около $15 млрд и одновременно качественная реформа энергетического сектора страны.