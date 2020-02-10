Тбилиси, , 11:58 — REGNUM Снижение пассажиропотока в январе в грузинских аэропортах зафиксировало «Объединение аэропортов Грузии». Об этом 10 февраля сообщает агентство «Новости-Грузия».

По статистическим данным, всего в аэропортах Грузии за январь обслужили 314 тыс. пассажиров, что меньше прошлогоднего показателя на 3%. При этом в Тбилисском аэропорту уровень падения составил 16%.

Причиной снижения числа пассажиров, пользующихся самолетами, названо прекращение рейсов с Россией и Китаем. Полеты в РФ были прекращены по инициативе Москвы летом 2019 года из-за антироссийских протестов в Грузии. Авиасообщение с Китаем было прекращено в начале текущего года из-за распространения в КНР коронавируса 2019-nCoV.