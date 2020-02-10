Монтевидео, , 11:54 — REGNUM С 10 по 14 февраля в уругвайском Монтевидео пройдет 5-й раунд переговоров по заключению торгового соглашения между Южной Кореей и четырьмя странами, входящих в торгово-экономический союз МЕРКОСУР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Известно, что представители пяти стран обсуждают торговое соглашение с мая 2018 года.

Напомним, что в рамках четвертой встречи стороны обсудили ключевые вопросы соглашения, включая товары, услуги, электронную коммерцию, государственные закупки, критерии определения страны происхождения товара, санитарные и фитосанитарные меры.

Как отметили в министерстве, в 2019 году объём торговли Южной Кореи со странами МЕРКОСУР составил $10,8 млрд.

МЕРКОСУР — общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой (членство приостановлено 05.08.2017).