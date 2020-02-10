Киев, , 11:49 — REGNUM Несмотря на завершенный процесс анбандлинга и отмену всех специальных обязательств с 1 мая 2020 года (предполагается, что с этой даты на Украине будет исключительно рыночная цена на газ) «Нафтогаз Украины» все еще нужен, заявил глава компании Андрей Коболев в интервью «РБК-Украина».

Материал опубликован сегодня, 10 февраля.

Например, контракт подписан между «Газпромом» и «Нафтогазом» — как минимум для его выполнения нужен НАК, заявил Коболев. Также он заявил, что руководство энергетической госкомпании обсуждает сейчас с правительством Гончарука «ожидания от «Нафтогаза» и каким оно видит нашу роль».

«У нас остается добыча, торговля и поставка газа. Кто-то должен отвечать за безопасность поставок газа, за то, чтобы газ был в наличии в стране, в любой ситуации. Эту работу обычно выполнял «Нафтогаз»», — подчеркнул Коболев.

Также менеджер отметил, что учитывая ситуацию с ценами, запасами, добычей, и то, что в стране большой объем газа потребляется неэффективно, «Нафтогаз» предлагает выполнять еще одну важную функцию.

«Это уменьшение потребности Украины в импорте газа и достижение энергонезависимости не только через наращивание добычи, но и через снижение потребления. Мы ориентируемся на экономически целесообразные решения, но такая задача вряд ли будет интересна небольшим коммерческим компаниям», — подчеркнул Коболев.

ИА REGNUM напоминает, что 1 января 2020 года в «Нафтогазе» заявили, что анбандлинг завершен вовремя и независимый оператор ГТС начал самостоятельную деятельность. Таким образом, отметили в компании, Украина выполнила требования Третьего энергопакета ЕС и доказала, что является ответственным и надежным партнером. В марте у главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева истекает контракт с правительством.