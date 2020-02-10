Москва, , 11:48 — REGNUM В 2019 году в России было продано на 20% меньше автомобилей японской марки Nissan по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщается на сайте Rusargument.ru.

Всего за год на российском авторынке было продано 64,9 тыс. авто японской марки. Таким образом, доля компании среди других автокомпаний в России составила 3,7%.

Самая популярная модель Nissan — это кроссовер Qashqai. В 2019 году было продано 25 158 единиц этого авто по данным Ассоциации европейского бизнеса. Стоит отметить, что Nissan Qashqai вошел в топ-25 самых популярных автомобилей на авторынке России по итогам 2019 года.

Напомним, за январь 2020 года в России было реализовано 4938 машин Nissan, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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