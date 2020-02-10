Москва, , 11:34 — REGNUM В управлении Росреестра по Москве подведи итоги по объёму регистрации договоров ипотечного жилищного кредитования в 2019 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления.

Данные представлены в разрезе округов столицы.

Всего в Москве в 2019 году заключили 89 979 договоров. Лидером стала Новая Москва (ТиНАО) — 15 076 договоров (17%). Далее идут юг (12%) и юго-восток (11,5%) Москвы. Худший показатель у Зеленограда — 2%.

«Лидирующее положение Новой Москвы — как в ипотечном жилищном кредитовании, так и на первичном рынке недвижимости — объясняется большой площадью так называемой комплексной застройки кварталов со всей необходимой социальной инфраструктурой», — прокомментировал глава управления Игорь Майданов.