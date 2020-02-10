Киев, , 11:38 — REGNUM Экономика Украины в настоящий момент растет в целом, несмотря на серьезное падение промышленного производства, заявил 10 февраля украинский экономист Сергей Фурса, комментируя текущую ситуацию в стране.

Эксперт считает, что в падении промышленности на Украине нет ничего особенного — «это неприятно, но не смертельно, это не мешает экономике расти».

«Если бы мы сейчас жили в 19-м веке и у нас падало промышленное производство, то да, это было бы предтечей кризиса и голода. Но сейчас 21-ый век. И в 21-м веке сфера услуг, например, гораздо важнее, чем промышленное производство. И чем модерновее экономика, тем менее важно для нее промышленное производство, тем важнее сектор услуг. Ведь сейчас сотня айтишников дает добавленной стоимости больше, чем десяток тысяч сотрудников металлургического завода. И, при этом, не вредит экологии», — заявил Фурса.

Эксперт напомнил, что согласно официальным данным, рост ВВП Украины в 2019 году был выше 3%.

«Таким же, плюс-минус, он ожидается и в 2020 году. Растет сектор услуг, растет строительство, растет торговля», — подчеркнул Фурса.

Он также отметил, что падение промышленного производства на Украине происходит из-за тяжелой ситуации в металлургии, поскольку осень прошлого года стала худшим периодом для сектора за последние 20 лет.

«Резко упали цены на мировом рынке, резко упал спрос, что и ударило в том числе и по украинским производителям… Почему сложилась такая ситуация на мировом рынке? Причина в торговых войнах, которые затеял Трамп. Они ударили по мировой экономике. И та ударила по металлургии», — пояснил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2019 году промпроизводство на Украине снизилось на 1,8%. При этом в конце года случился настоящий обвал — в частности, в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го падение промпроизводства на Украине составило 8,3%, в ноябре — 7,5%. В конце января министр экономики Тимофей Милованов заявил, что главными причинами кризиса в промышленности являются проведение модернизации производства, теплые погодные условия, негативная внешняя конъюнктура, торговые ограничения и нехватка доступного кредитования.