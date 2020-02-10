Уфа, , 11:34 — REGNUM Два млрд рублей направят на реализацию программы «Башкирские дворики» в текущем году в Башкирии. Об этом сообщил вице-премьер — министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев на еженедельном оперативном совещании, 10 февраля передает пресс-служба республиканского правительства.

По словам чиновника, министерство разработало единый шаблон сметного расчёта для муниципалитетов, поэтому торги можно будет провести уже 1 марта. В свою очередь подрядные организации должны будут приступить к работе не позднее 1 мая.

Отмечается, что в текущем году запланирован ремонт 390 дворовых территорий. После завершения ремонтных работ дворы поставят на баланс муниципалитетов. Таким образом будет снят вопрос о их содержании.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, все дизайн-проекты должны находиться в открытом доступе, чтобы каждый житель мог увидеть каким станет его двор после ремонта. При этом необходимо поддержать производителей Башкирии, продукцию которых можно использовать при благоустройстве территорий.

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