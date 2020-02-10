Москва, , 11:27 — REGNUM Власти Москвы в ближайшие годы планируют упростить систему администрирования в сфере строительства. Об этом заявил заммэра Сергей Лёвкин на Всемирном урбанистическом форуме (WUF-10) в Абу-Даби, сообщили в Стройкомплексе.

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По его словам, работа по цифровизации строительной отрасли продолжится. При этом снизятся административные барьеры в строительстве.

«Меры, направленные на снижение админбарьеров в строительстве скажутся на стоимости возведения жилой и нежилой недвижимости в Москве», — отметил Лёвкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва представила на Всемирном урбанистическом форуме (WUF-10) в Абу-Даби самый масштабный стенд с основными градостроительными проектами столицы.

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