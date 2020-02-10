Ташкент, , 11:22 — REGNUM Саудовская компания ACWA Power и министерство энергетики Узбекистана планируют подписать соглашение о строительстве тепловой электростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области республики. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе минэнерго Узбекистана.

7 февраля в Ташкенте министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов принял делегацию Саудовской Аравии во главе с председателем правления ACWA Power Мухаммадом А. Абунаяном.

Стороны обсудили строительство двух парагазовых установок общей мощностью 1250 МВт в Сырдарьинской области Узбекистана. Соглашение было подписано еще в сентябре 2019 года. Установки планируется построить в Боёвутском районе и городе Ширин.

Напомним, 20−21 сентября в Ташкенте состоялся энергетический инвестиционный форум, в рамках которого было подписано соглашение между минэнерго Узбекистана и компанией ACWA Power.

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