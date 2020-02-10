Тула, , 11:17 — REGNUM Нижегородский завод имени Я. М. Свердлова, который является единственным в России производителем гексогена и октогена, обратился в Арбитражный суд Тульской области с претензиями к АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» на сумму более чем 10 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 30 января 2020 года, а 6 февраля был принят к производству. Первое судебное заседание назначено на 4 марта. Речь идёт о взыскании 10 147 094,49 рубля. Подробности дела пока не известны. Ранее участники уже были фигурантами судебных споров. К примеру, 21 августа 2019 года завод им. Я. М. Свердлова предъявил претензии конструкторскому бюро на сумму 116 985, 21 рубля. Спор до конца не рассмотрен, слушания назначены на конец февраля 2020 года.

Конструкторское бюро Шипунова является одной из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса РФ. Предприятие является научно-производственным центром, который создаёт современные системы высокоточного оружия. Одними из самых известных разработок конструкторского бюро являются ЗРПК Панцирь С-1 и ЗПРК «Тунгуска».

Также известно, что бюро уже имеет два выполненных госзаказа с заводом имени Я. М. Свердлова на сумму, превышающую 60 млн рублей.

Напомним, завод имени Я. М. Свердлова работает в Дзержинске с 1916 года. На сегодняшний день это уникальное предприятие, которое обладает производством «боевых» и промышленных взрывчатых веществ.

Артём Артеха