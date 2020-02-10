Кванджу, Южная Корея, , 11:16 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors закроет свои заводы в городе Кванджу на два дня из-за нехватки компонентов из Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, компания закроет три завода, общий объём производства которых оценивается в 2100 единиц техники в день.

Отмечается, что под закрытие попадают первый завод, на котором собирают KIA Seltos и KIA Soul, второй завод, где производили KIA Sportage и KIA Soul, и третий завод, где собирали KIA Bongo, автобусы и военную технику.

Отмечается, что линия по сборке военной техники продолжит работу в штатном режиме. По предварительным данным, все заводы вернутся в привычный график с 12 февраля.