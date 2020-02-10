Чебоксары, , 11:13 — REGNUM В столице Чувашии планируют построить ещё один многоэтажный дом по улице Ярмарочная, на строительные работы может быть направлено более 86,7 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении запроса котировок опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Предметом закупки является выполнение комплекса строительно-монтажных работ в многоэтажном жилом доме в центральной части Чебоксар — по улице Ярмарочная, 13. Застройщиком выступает «Ипотечная корпорация Чувашской Республики». Работы, в частности, предполагают подготовку территории (вырубку деревьев) и благоустройство, в числе основных видов работ — общестроительные (надземная часть) и инфраструктурные работы, тепломеханическая часть.

Начальная (максимальная) цена договора установлена в размере 86 772 457,01 рублей.

Отметим, разрешение на строительство многоэтажного дома по улице Ярмарочная, 13 было выдано мэрией Чебоксар обществу «МастерСтрой» в июне 2019 года со сроком действия до 14 апреля 2021 года. За это время сменился застройщик: дом будет строить «Ипотечная корпорация Чувашской Республики».