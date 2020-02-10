Якутск, , 11:13 — REGNUM Банк ДОМ. РФ уже принял более 2,3 тыс. заявок на «дальневосточную ипотеку», из них одобрено и заключено 1 555 договоров с молодыми семьями по всему Дальнему Востоку, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт банка.

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На 5 февраля банк одобрил кредитов на сумму свыше 2,1 млрд рублей. Средняя сумма выдачи — 3,4 млн рублей.

Доля ипотеки под 2% в общем объёме выдач банка на Дальнем Востоке — около 30%. Больше всего заявок подали жители Приморья — 1162 заявок, Якутии — 347, Хабаровского края — 328 и 235 в Бурятии.

«Около 80% решений принимается почти мгновенно, в автоматическом режиме», — пояснили в банке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии Алмазэргиэнбанк принял 127 заявок на льготную ипотеку, 61 — уже одобрена. 31 заявитель намерен строить собственное жильё.