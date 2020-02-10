Нью-Дели, , 11:10 — REGNUM Китайская компания Haval собирается построить в Индии предприятие по выпуску автомобилей. Об этом сообщается на портале Car.ru.

На автомобильной выставке, которая проходила в Нью-Дели, представители Haval заявили о планах по постройке нового завода в Индии. Таким образом, это предприятие может стать вторым заводом марки за пределами Китая. Первое предприятие за пределами Поднебесной компания построила в России в Тульской области.

По мнению представителей Haval, индийский рынок весьма перспективен в плане реализации автомобилей бренда.

Напомним, в Нью-Дели Haval презентовал концепт гибридного кроссовера Concept H. Автопроизводитель намерен выпустить серийные машины до конца 2020 года. Кроме того, не исключено, что гибрид появится в России.

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