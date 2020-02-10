Москва, , 11:06 — REGNUM Программа реновации жилья в Москве решит проблему обновления 25 млн кв. метров старого жилого фонда столицы. Об этом заявил заммэра Сергей Лёвкин на Всемирном урбанистическом форуме (WUF-10) в Абу-Даби, сообщили в Стройкомплексе.

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По его словам, если бы не было реновации столица получила такой огромный ветхий жилфонд уже в ближайшие 10−15 лет. Сейчас старые районы получают новую жизнь.

«Безусловно, можно было делать капремонт пятиэтажек, но это были бы временные меры. Программа реновации жилищного фонда была неизбежна», — отметил Лёвкин.

Как сообщало ИА REGNUM, программа реновации в Москве предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей. В программу включено 5 173 дома.

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