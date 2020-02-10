Брянск, , 11:06 — REGNUM Довести среднемесячную зарплату до среднеотраслевой и не ниже минимального размера оплаты труда порекомендовали 12 организациям Брянка. Финансовое состояние компаний и задолженности в бюджеты всех уровней обсудили 10 февраля на очередном заседании комиссии по неплатежам, сообщает пресс-служба городской администрации.

Долги перед бюджетом накопили 14 организаций, которые не перечислили арендную плату за землю, муниципальные помещения, а также ряд налогов в размере от 46 тысяч до 2,7 млн рублей. Некоторые предприятия рассчитались с задолженностями и подтвердили оплаты платёжными документами, с остальных руководителей на комиссии взяли обязательства по погашению долгов в установленные сроки.

В администрацию пригласили 12 директоров строительных и торговых компаний, кафе, управляющих компаний, а также частной стоматологической клиники. В возглавляемых ими предприятиях средняя зарплата составляет от 5 418 до 10 864 рублей. Напомним, МРОТ с 1 января 2020 года установлен в размере 13 тысяч рублей. Руководителям рекомендовали представить новые штатные расписания, а также довести уровень зарплаты до среднеотраслевого, который в Брянской области за IV квартал 2019 года зафиксирован на уровне 11 092 рублей.

В 2019 году в Брянской горадминистрации провели 13 заседаний комиссии по неплатежам. По результатам рассмотрения дел в бюджет поступило более 68 млн рублей.