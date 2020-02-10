Москва, , 11:00 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск от департамента городского имущества Москвы к ОАО «Трёхгорная мануфактура», основным акционером которой является кипрская компания. Последнюю связывают с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Иск на более чем 34 млн рублей суд начнёт рассматривать 20 марта 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 24 января 2020 года, 30 января оно было принято к производству. Сумма претензий — 34 682 648,48 рубля. Причина спора неизвестна, но в феврале 2019 года департамент уже судился с мануфактурой и проиграл иск, так как по уточнённым данным долг в итоге отсутствовал. Тогда речь в споре шла «о взыскании задолженности по арендной плате по договору аренды от 31.12.2013 года №М-01−044107 за период с 4 квартала 2017 по 31.03.2018 в размере 4 275 199 руб. 84 коп., неустойки (пени) за период с 3 квартала 2017 по 31.03.2018 в размере 457 263 руб. 93 коп». Долг заявлялся за аренду участка на улице Рочдельская, владение 15 общей площадью 8066 кв. м, который предоставлялся для эксплуатации зданий в административных и производственных целях до 16.12.2062 года. Таким образом, договор является на сегодня действующим.

На сегодня в арбитраже также до конца не рассмотрен иск мануфактуры к Дмитрию Матросову, Виктории Михайловой и компании «Берлона Элайенс ЛТД» о взыскании в солидарном порядке задолженности в размере 14 954 961,58 рубля. Истец требовал привлечь ответчиков по обязательствам ООО «ЕСК ГРУПП».

По открытым данным, в ОАО, созданном в октябре 1992 года госкомитетом РФ по управлению госимуществом, доля 64,03% с 2005 года принадлежит компании «НЭВИО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД». Последнее связывают со структурами Олега Дерипаски.

Напомним, по данным журнала Forbes, в феврале 2020 года в суде Лондона завершилась многолетняя тяжба Дерипаски и бывшего заместителя министра финансов РФ Владимира Чернухина. «Трёхгорная мануфактура» в тяжбе также фигурировала, как и экс-супруга Чернухина — Лолита Данилина, которой на сегодня в ОАО принадлежит доля 0,02%.