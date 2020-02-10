Москва, , 10:59 — REGNUM Деньги, которые получит Банк России после продажи своих активов в Сбербанке, будут просто ликвидированы, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о продолжающихся переговорах по продаже доли активов ЦБ РФ в Сбербанке.

«Набиуллина когда-то была заместителем Грефа, и отношения между ними были крайне напряжёнными в начале 2000-х годов, — сказал Хазин. — Сейчас Набиуллина, видимо, пытается заблокировать сделку. Он высказался в том смысле, что «мы готовы передать пакет акций, но тогда нужно заплатить совершенно сумасшедшие триллионы». С точки зрения логики МВФ, это совершенно естественная вещь. Тогда эти деньги пойдут не на развитие экономики, а просто в никуда. Центробанк их просто ликвидирует. Он же эмиссионный банк. Это просто вычеркивание из экономики РФ довольно больших сумм, которые могли бы пойти на внутренние инвестиции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Набиуллина подтвердила ранее объявленные планы о перепродаже активов ЦБ в Сбербанке.

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