Москва, , 10:55 — REGNUM Не исключено, что конфликт между руководителем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной и главой Сбербанка Германом Грефом разгорелся из-за продажи данных клиентов Сбербанка, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в РФ продолжаются переговоры о выходе ЦБ РФ из капиталов Сбербанка.

«Насколько мне известно, между Грефом и Набиуллиной произошёл конфликт, — сказал Хазин. — Почему Греф хочет уйти, я понимаю. Я не уверен, что Набиуллина хочет, чтобы Сбербанк ушёл. Существует легенда, что это связано с контролем за данными клиентов, которые собирает Сбербанк. А Сбербанк имеет полную информацию о своих клиентах — что они покупают, как они покупают и для чего. И эти данные очень дорого стоят на рынке. [Есть версия, что] Сбербанк продаёт эти данные, и возможно, что Набиуллина пыталась взять эту ситуацию под контроль. Это гипотеза. Возможно, что причины и другие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля глава Банка России заявила, что переговоры по продаже доли Банка России в Сбербанке не завершены, а продолжаются.