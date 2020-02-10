Киев, , 11:00 — REGNUM Будет ли продлен заканчивающийся в марте контракт с главой «Нафтогаза Украины» Андреем Коболевым — на сегодняшний день это «открытый вопрос», заявил сегодня, 10 февраля, в интервью изданию «Украинская правда» премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Нафтогаз» за последние 5 лет сильно изменился, эффективность компании очевидна, но есть и ряд серьезных проблем, подчеркнул глава украинского правительства.

«За последние 5 месяцев у нас с Андреем (Коболевым) есть положительный опыт сотрудничества. Мы сделали самый быстрый, кажется, во всей этой истории анбандлинг такого крупного оператора как «Нафтогаз». Никто не верил, что это вообще возможно за 3 месяца. Это фантастика, мы работали в бешеном темпе», — заявил Гончарук.

По его словам, именно полученная в результате разделения «Нафтогаза» сертификация в итоге позволила Киеву подписать новый транзитный контракт.

«Сейчас мы имеем более-менее стабильную ситуацию на рынке газа, не имеем кризиса, не имеем газовой войны. Наличие такого результата я считаю общим достижением… Ребята (из «Нафтогаза») очень хорошо поработали. Мы работали как одна команда, и мой личный опыт взаимодействия с ними положительный», — подчеркнул Гончарук.

Главной претензией к нынешнему руководству «Нафтогаза» он назвал падение добычи собственного газа на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2019 года на тот момент премьер-министр Украины Владимир Гройсман согласовал продление на год контракта с нынешним главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым, несмотря на постоянные скандалы с огромными премиями, выплаченными руководству энергетической госкомпании. Власти заявили, что Коболев должен довести до логического завершения судебные дела против «Газпрома». Осенью 2019 года министр энергетики Украины Алексей Оржель заявлял, что руководство «Нафтогаза» будет сменено.