Ташкент, , 10:45 — REGNUM Совокупный портфель депозитов в банках Узбекистана по состоянию на 1 января 2020 года составил 91 трлн сумов ($9,55 млрд), что на 30% больше, чем годом ранее, сообщили в Центральном банке республики.

Депозиты в иностранной валюте выросли на 49,8%, до 40 трлн сумов ($4,2 млрд), в национальной — на 17,8%, до 51 трлн сумов ($5,35 млрд). Средневзвешенные ставки по вкладам физических лиц в иностранной валюте сократились с 4,7% до 4%, в национальной валюте — выросли с 13,8% до 16,5%.

В Центробанке уточнили, что наибольшие ставки по депозитам в национальной валюте зафиксированы в декабре 2019 года — 20,5% при сроке вклада от 181 до 365 дней.

Отметим, по итогам 2019 года национальная валюта Узбекистан — сум подешевела по отношению к доллару на 14%. Уровень годовой инфляции составил 15,2%.