Екатеринбург, , 10:49 — REGNUM Германия и Чехия обсуждают со свердловскими и екатеринбургскими властями вопрос о расширении своего экономического присутствия на Среднем Урале. Об этом заявил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, сообщает ИА REGNUM.

По словам Харлова, в данный момент немецкая сторона прорабатывает вместе с мэрией Екатеринбурга возможность создания площадки по производству коммунальной техники. Чехи же, в свою очередь, сейчас ведут диалог со свердловским правительством об усилении своего присутствия в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года Екатерибург посетит Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Министр примет участие в международной выставке «Иннопром»

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