Оренбург, 10 февраля 2020, 10:41 — REGNUM В Оренбургской области аграрии готовят сельскохозяйственную технику к началу весенне-полевых работ. Согласно расчетам, затраты на ремонт и подготовку спецтехники составят 1 млрд 716,89 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.
В Оренбуржье планируется отремонтировать 4174 тракторов, 5184 сеялок, 2355 культиваторов, а также 1713 грузовых автомобилей.
По данным областного минсельхоза, аграрии имеют 16 232 тракторов, 16 178 сеялок, 7716 культиваторов. Большинство техники до начала подготовки к посевной находилось в исправном состоянии.