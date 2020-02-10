Москва, , 10:39 — REGNUM Законопроект о праве акционерных обществ, все акции которых принадлежат государству, выступать единственным поставщиком в госзакупках по экспорту драгоценных камней и металлов, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Речь идёт, в частности, о том, чтобы наделить АО «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт» правами единственного поставщика. Другими словами, все услуги по экспорту драгоценных металлов и камней из РФ будут проходить через «Алмазювелирэкспорт».

Как напоминают авторы законопроекта, 1 апреля 2019 года ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Алмазювелирэкспорт» было преобразовано в одноимённое акционерное общество. Все акции этого АО находятся в федеральной собственности.

Однако закон о госзакупках сегодня не разрешает закупать услуги у единственного поставщика, если речь идёт об экспорте драгоценных камней и металлов. В свою очередь «Алмазювелирэкспорт» сегодня оказывается единственной организаций, 100% акций которой находится в федеральной собственности и которая может оказать весь спектр услуг по экспорту и реализации ценностей из Госфонда РФ.

Речь в том числе об их оценке, экспертизе, хранении, таможенном оформленмм и исследовании мировых рынков драгметаллов и камней. Кроме того, напоминают в правительстве, «Алмазювелирэкспорт» сегодня — одна из крупнейших площадок РФ по объемам реализации и экспорта необработанных природных алмазов и обладает всеми необходимыми ресурсами для выполнения задач по реализации и экспорту ценностей Госфонда РФ и обеспечению их сохранности.

В связи с этим, законопроект уточняет, что госзакупки услуг по экспорту драгоценных камней и металлов могут осуществляться у единственного поставщика, которым может выступать, в частности, АО «Алмазювелирэкспорт».