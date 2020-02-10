Минск, 10 февраля 2020, 10:29 — REGNUM Переток российских нефтепродуктов на белорусский рынок будет ограничен, но скидок на сырье Белоруссия от России не получит — таков, по всей видимости, компромисс, найденный на переговорах лидеров двух стран, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 февраля, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания белорусских политиков.
Как сообщалось ранее, первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой по итогам сочинских переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко заявил, что Белоруссия готова покупать у России нефть «по мировым ценам» и что никаких «эксклюзивных условий» власти Белоруссии не требовали.