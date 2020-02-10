Минск, , 10:29 — REGNUM Переток российских нефтепродуктов на белорусский рынок будет ограничен, но скидок на сырье Белоруссия от России не получит — таков, по всей видимости, компромисс, найденный на переговорах лидеров двух стран, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 февраля, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания белорусских политиков.

Как сообщалось ранее, первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой по итогам сочинских переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко заявил, что Белоруссия готова покупать у России нефть «по мировым ценам» и что никаких «эксклюзивных условий» власти Белоруссии не требовали.

« К онечно, власти Белоруссии хотели получить скидку и на нефть тоже. Но это было невозможно, поскольку российские нефтяные компании работают в рамках единого мирового рынка, и по ценам этого рынка и готовы поставлять продукцию.

Однако определенный компромисс, по всей видимости, был найден. Состоит он в том, что будет ограничен переток нефтепродуктов на белорусский рынок, который присутствует сейчас и мешает белорусским компаниям развиваться.