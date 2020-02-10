Тбилиси, , 10:23 — REGNUM В Грузию в 2019 году было ввезено винограда почти на $3,5 млн, и местные виноделы не понимают, зачем так поступают грузинские власти. Об этом 10 февраля сообщает агентство Report.

«Из-за очередей на перерабатывающих заводах у нас испортился виноград, и нам пришлось продать его за копейки. А они еще купили иностранный виноград. Я не вижу в этом логики», — прокомментировал данные о ввозе винограда в Грузию винодел и агроном Василий Гелашвили.

Он рассказал, что цена на виноград, которая сложилась в Грузии в 2019 году — 70 тетри за 1 кг ($0,25 по курсу) — не окупает вложенных затрат на его производство. Гелашвили призвал власти страны поддержать своих крестьян, а не импортировать фрукты, которые и так растут в Грузии.