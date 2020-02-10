Москва, , 10:02 — REGNUM Продажи компании X5 Retail Group, владеющей супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», за последние пять лет выросли больше, чем выручка Amazon и Nike. Об этом 10 февраля сообщает РБК со ссылкой на данные рейтинга крупнейших розничных продавцов мира от Deloitte.

Так, в новом рейтинге X5 Retail Group находится на 42-м месте с выручкой $24,4 млрд (с 30 июня 2018 года по 30 июня 2019 года).

Компания «Магнит» находится на 51-м месте ($19,4 млрд). Из других российских компаний «Лента» заняла 159-е место ($6,6 млрд), «М.Видео» — 201-е ($5,1 млрд), «Дикси» — 215-е ($4,7 млрд).

Издание отмечает, что в топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group заняла 11-е место, рост выручки за последние пять лет составил 23,4%. По этому показателю российская компания обошла, к примеру, Amazon (+18,1%) и Nike (+17,2%).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно рейтингу журнала Forbes, опубликованному в сентября 2019 года, бессменным лидером среди крупнейших российских частный компаний в седьмой раз стал «Лукойл».

По оценкам издания, выручка нефтяного гиганта в 2018 году составила 8 трлн 36 млрд рублей. Также в топ-10 вошли «Сургутнефтегаз», X5 Retail Group (1 трлн 533 млрд рублей), «Магнит» (1 трлн 237 млрд рублей), «Татнефть» (910,5 млрд рублей), а также «Новатэк», три металлургических компанииEvraz, «НЛМК», «Норильский никель и ГК «Мегаполис».

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