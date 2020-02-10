Москва, , 09:57 — REGNUM Котировки нефти 7 февраля завершили торги снижением, расположившись над отметкой $54. Так, нефть марки Brent отметила пятую неделю падения подряд и пытается перейти к восстановлению на утренних торгах 10 февраля, но импульс носит сдержанный характер из-за сохраняющейся неопределенности вокруг решения ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Технический комитет группы экспортеров порекомендовал дополнительное сокращение добычи на 600 тыс. баррелей в день, и теперь участники рынка с нетерпением ждут вердикта России, которая попросила больше времени на раздумье.

Впрочем, даже если Москва даст свое согласие, это вряд ли заметно поменяет картину рынка, который остается под сильным влиянием событий вокруг китайского коронавируса.

Ослабление беспокойства по поводу эпидемии было временным, и на рынки вернулось бегство от рисков на новостях о дальнейшем росте числа заболевших. За последние сутки в Китае было зарегистрировано более 3 тыс. новых случаев заражения, что оказало давление на настроения инвесторов. Вдобавок растет и число случаев заражения за пределами КНР, что только подливает масла в огонь.

На фоне происходящего нефтяные цены, вероятно, продолжат оставаться под давлением, а попытки роста будут сменяться продажами.

При этом с технической точки зрения формирование двойного дна в районе $53,70 позволит говорить о предпосылках для разворота, но только в случае спада напряженности на мировых финансовых рынках.

Ближайшая поддержка на данный момент проходит на уровне $54 за баррель, а сопротивление — в районе $55,60», — полагает эксперт.

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