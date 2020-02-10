Москва, , 09:56 — REGNUM Ситуация, когда в конце года в бюджете остаются средства, недопустима. Об этом 10 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его мнению, причины у такой ситуации две — неэффективное планирование или низкое качество управленческого аппарата.

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«Надо усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин попросил заместителей председателя правительства донести до министров и руководителей органов федеральной власти установку о том, что нужно работать в рамках бюджета.