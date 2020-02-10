Москва, , 09:50 — REGNUM Членам правительства РФ не следует давать необоснованных обещаний. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он попросил заместителей председателя правительства донести до министров и руководителей органов федеральной власти установку о том, что нужно работать в рамках бюджета и «не давать необоснованных обещаний и не направлять средства резервного фонда правительства на финансирование тех или иных мероприятий».

Совещание с вице-премьерами правительства РФ проходит 10 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ направляет более 71 млрд рублей на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны по случаю юбилея Победы.