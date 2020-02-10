, 09:54 — REGNUM Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату. А вот на Северном Кавказе топливо относительно среднего заработка — самое дорогое, следует из опубликованного 10 февраля рейтинга «РИА Новости».

Так, житель Ямало-Ненецкого автономного округа сможет купить на среднюю в регионе зарплату 2091 л бензина, житель столицы — 1886 л, а житель Ненецкого автономного округа — 1640 л.

На Чукотке, в Магаданской и Сахалинской областях, Югре, на Камчатке, в Санкт-Петербурге, Мурманской области, Якутии, Подмосковье, Коми и Красноярском крае среднемесячного заработка хватит на более чем 1 тыс. л.

Меньше всего бензина могут приобрести в месяц в Карачаево-Черкесии, Дагестане и Кабардино-Балкарии: 525 л, 531 л и 554 л соответственно.

Отмечается, что в среднем литр бензина АИ-92 подорожал на 1,3% с середины января 2019 года до середины января 2020 года. От региона к региону разница цен на это топливо доходит до 40%.

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