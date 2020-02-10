Новосибирск, , 09:41 — REGNUM Предполагаемый рост цен на жилую недвижимость в 2020—2021 году может быть связан с тем, что в России изменилась модель финансирования застройщиков, считает доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления Татьяна Гениберг.

Напомним, ранее «Известия», ссылаясь на свои источники информации в Совете Федерации сообщили о том, что цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%.

«В комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сообщили, что цены на жилую недвижимость в 2020—2021 году будут несколько расти из-за высокой ставки по кредитам для застройщиков и жёстким требованиям к их собственному капиталу. С этой позицией я действительно согласна. Всё произошло в связи с тем, что в России изменилась модель финансирования застройщиков, привлекая средства через банковскую систему. Система становясь более дорогой, даёт реакцию повышения цены на жилую недвижимость. Рост цен на финансовые ресурсы застройщиков, приведут к росту готовых квартир и недвижимости. Для застройщиков и строителей финансовая модель меняется, а финансовые ресурсы становятся более дорогими — всё это в дальнейшем отразится в цене готовой продукции», — пояснила свою позицию эксперт.

Одним из ключевых факторов в вопросе увеличения цен на жилую недвижимость, по мнению Гениберг, является предложение, озвученное в послании президента — создание новой системы финансирования и приобретения жилья населением России.