Новосибирск,
10 февраля 2020, 09:41 — REGNUM Предполагаемый рост цен на жилую недвижимость в 2020—2021 году может быть связан с тем, что в России изменилась модель финансирования застройщиков, считает доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления Татьяна Гениберг.
Напомним, ранее «Известия», ссылаясь на свои источники информации в Совете Федерации сообщили о том, что цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%.
«В комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сообщили, что цены на жилую недвижимость в 2020—2021 году будут несколько расти из-за высокой ставки по кредитам для застройщиков и жёстким требованиям к их собственному капиталу. С этой позицией я действительно согласна. Всё произошло в связи с тем, что в России изменилась модель финансирования застройщиков, привлекая средства через банковскую систему. Система становясь более дорогой, даёт реакцию повышения цены на жилую недвижимость. Рост цен на финансовые ресурсы застройщиков, приведут к росту готовых квартир и недвижимости. Для застройщиков и строителей финансовая модель меняется, а финансовые ресурсы становятся более дорогими — всё это в дальнейшем отразится в цене готовой продукции», — пояснила свою позицию эксперт.
Одним из ключевых факторов в вопросе увеличения цен на жилую недвижимость, по мнению Гениберг, является предложение, озвученное в послании президента — создание новой системы финансирования и приобретения жилья населением России.
«В рамках данного предложения изменится модель материнского капитала — выплаты будут доступны в том числе и за первого ребёнка. Размер материнского капитала увеличится, в связи с этим, президент предположил, что будет снижение ипотечных ставок до 6% годовых. Ситуация складывается так, что население будет брать большее количество ипотечных кредитов, а квартиры станут дорогими, в связи с тем, что цены на них повысят сами застройщики. Вывод — ипотечное бремя на наше население увеличится. Кредитов будут брать больше, но условия ипотечного кредитования станут тяжёлыми. Как отразится ситуация на населении? Просто произойдет увеличение нагрузки на семейный бюджет. Если говорить о структуре предложений квартир, то по данным ГК «Ёлка девелопмент», за 2019 год рост цен на квартиры в Новосибирске составил 10,5%. Есть предположение, что в 2021 году рост продолжится, и будет равен примерно 8−10% годовых. Согласно структуре предложенных квартир к продаже, в 2019 году количество однокомнатных квартир сократилось на 27%, а двухкомнатных на 5,7%. Ситуация с трехкомнатными квартирами наоборот порадовала — был замечен рост на 4,4%. Приведенные данные говорят нам о том, что ранее инвесторы вкладывали в однокомнатные квартиры, так как застройщики выводили на рынок огромное количество квартир-студий, мобильных и очень компактных однокомнатных квартир, был заметен явный инвестиционный спрос. На сегодняшний момент, финансирование жилой недвижимости становится для инвесторов не выгодным. Доходность на этом рынке упала в среднем до 5,2%. Другие рынки дают более интересные доходности: например, коммерческая недвижимость выросла до 12% годовых, ставки по вкладам в банках уменьшились до 6−7%. Инвесторы никаких хлопот не имеют, вложив деньги в банк. Мы можем наблюдать, что инвесторы выводят деньги с рынка жилой недвижимости. Интерес в однокомнатных квартирах, квартирах-студиях становится всё меньше. Поэтому в 2019 году и произошло резкое снижение на квартиры подобного плана, и предложение сократилось на 27%. Но нельзя не заметить другой интересной тенденцией: население перемещается в сторону более комфортного жилья — это инвестиции в двух‑ и трёхкомнатные квартиры. Можем предположить следующее: скорее всего на рынке в 2021 году вырастут цены на недвижимость и количество ипотечных кредитов возрастет. При этом, можно радоваться тому, что население будет приобретать более комфортные жильё и уровень жизни населения будет становиться намного выше».
Татьяна Гениберг