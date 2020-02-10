Магадан, Магаданская область, , 09:44 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что цены на топливо будут заморожены, пока «Роснефть» не определится с позицией по ценообразованию.

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«Отпускные цены на топливо формируют производители энергоресурсов. Компании Магаданской области покупают топливо в «Роснефти» и транспортируют из Владивостока сюда. Зачастую жители Колымы становятся заложниками взаимоотношений «Роснефти» и поставщиков.

Мы договорились, что на данный момент «заморозим» или стабилизируем цены на дизель и 92-й бензин. 95-й — это, в основном, «Лексусы» и «Мерседесы», могут себе позволить. В этот период нам должно хватить топлива по старым ценам, пока регион выяснит отношение с «Роснефтью». Мы готовы к взаимодействию. Мы надеемся на льготные цены для Магаданской области по отношению к тем ценам, что сегодня заявлены. Постараемся, чтобы скачка никакого не было. Людей больше всего раздражает непредсказуемость и резкое движение цен вверх. Этого планируем избежать», — сказал в интервью телеканалу «Вести-Магадан» Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, средняя цена на литр бензина в России за неделю с 27 января по 3 февраля выросла на 7 копеек и составила 44,87 рубля.